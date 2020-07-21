Шаг вперёд к победе над COVID-19?

Можно ли считать, что мир стал на шаг ближе к победе над COVID-19? Вакцина, которая прошла первую фазу клинических испытаний в Институте исследования вакцин им. Эдварда Дженнера Оксфордского университета, демонстрирует, по словам её разработчиков, признаки того, что она безопасна и вызывает двойной иммунный ответ.

Профессор Эдриан Хилл, директор Института Дженнера, говорит:

"Довольно хорошо все отреагировали так, как мы и надеялись, были запущены обе стороны иммунного ответа - не только нейтрализующие антитела, которые вызывают и другие вакцины, но и клеточный иммунитет. Это очень приятно было видеть, и это обнадёживает, говорит о том, что с этой вакциной можно работать".

В испытании вакцины, начатом учёными в апреле, приняли участие около 1000 человек, в том числе и семья Вайни, которая живёт недалеко от Оксфорда. Кэти, Тони и их дочь Рианнон добровольно согласились пройти тесты, и новость о том, что вакцина показывает обнадёживающие результаты, их особенно радует.

"Так приятно было узнать, что получены хорошие результаты, и осознавать, что мы приняли участие в чём-то, что может помочь победить коронавирус, - говорит Рианнон Вайни. - Я очень взволнована: подумать только, это может стать началом возвращения к нормальной жизни! Когда мы получили результаты испытания, то у людей, которые нас с ними ознакомили, был очень положительный настрой".

Получить иммунный ответ недостаточно: учёным в Оксфорде теперь необходимо установить, обеспечивает ли их вакцина защиту от вируса и как долго. Клинические испытания будут продолжены в более широком формате, а при низком уровне заражения в них могут принять участие и другие страны, чтобы дать более точную картину эффективности препарата. Не исключаются и более сложные испытания, противоречивые исследования, в ходе которых люди намеренно заражаются COVID-19 после вакцинации.

Тони Вайни готов пойти на новый риск:

"Я думаю, что это рассчитанный риск. - говорит он. - В мире сейчас нет никого, кто бы не был так или иначе затронут коронавирусом. Поэтому, если я смогу хоть как-то помочь с лечением от него, то это будет здорово".

Дэймон Эмблинг, Euronews:

"Потенциальная вакцина здесь, в Оксфорде, одна из многих, которые разрабатываются сейчас во всем мире. И, хотя исследования могут проводиться довольно быстро, впереди еще много препятствий, и нет никакой гарантии, результатом приложенных усилий станет настоящая вакцина. А пока коронавирус отказывается ослабить свои тиски во всём мире".