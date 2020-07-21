Маска больше, чем жизнь

Во французской Байонне на прощание с водителем автобуса Филиппом Монгийо собрались несколько сотен человек.

Филипп Монгийо был избит до смерти четырьмя мужчинами за то, что попросил вошедших в автобус, за рулем которого находился, предъявить проездные билеты и надеть защитные маски.

Те отказались.

Как говорят очевидцы, сцена избиения 59-летнего водителя - цитата - "отличалась невиданной жестокостью".

К собравшимся обратилась вдова Филиппа Монгийо Вероник Монгийо: "Такое не должно повториться. То, что мы сегодня переживаем, не должно быть испытано другими семьями. Нас поддерживают очень многие. Но все равно - такое не должно повториться.

Личности и имена тех, кто напал на 59-летнего водителя, не раскрываются. Известен лишь их возраст - 22, 23, 25 и 30 лет.

Двое из них обвиняются в покушении на убийство, двое других - в неоказании помощи жертве.

Все четверо взяты под стражу и ожидают судебного процесса в тюрьме.