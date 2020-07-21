Саммит ЕС: плюсы и минусы соглашения

Компромисс на последнем саммите ЕС представляется как триумф переговоров и евроинтеграции, но не все члены Евросоюза одинаково довольны результатом. Так, премьер-министр Венгрии считает своей личной победой тот факт, что пункт об увязке финансирования для стран-получателей помощи из союзного бюджета с уважением принципов правового государства был в итоге существенно смягчён.

"Нам не просто удалось получить хороший пакет средств, но мы также защитили гордость наших народов и дали понять, что недопустимо, чтобы кто-либо, и особенно те, кто ратует за верховенство закона, критиковал нас, борцов за свободу", - сказал Виктор Орбан.

Так называемая "бережливая четвёрка" также получила свой кусок пирога. Чтобы уговорить Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию поддержать соглашение, им предоставили бюджетные скидки. В течение следующих 7 лет эти страны вместе с Германией заплатят в бюджет ЕС на 50 млрд евро меньше. Кроме того, объём субсидий в создаваемом фонде восстановления сокращён - "бережливая четвёрка" выступала против большого объёма субсидий.

Получившие пакеты помощи довольны. Крупнейшим бенефициаром стала Италия, которая рассчитывает на 210 млрд евро субсидий и льготных кредитов - это 28% фонда. 140 млрд получит Испания, 72 млрд - Греция.

А вот Германия и Франция, самые горячие сторонники плана европейского восстановления, не смогли настоять на жёсткой увязке выдачи помощи с соблюдением принципов правового государства. Но они довольны уже тем, что удалось договориться по остальным вопросам - при этом Франция получит из фонда 40 млрд евро. А Германия, как уже говорилось выше - бюджетные скидки.

В итоге крупных проигравших среди стран Евросоюза нет. Но содействие фонду восстановления влечёт за собой сокращение основных проектов в области защиты окружающей среды, здравоохранения и инноваций. Но так или иначе, а брюссельская переговорная Одиссея завершилась. Теперь участникам саммита предстоит отстоять с таким трудом достигнутое соглашение у себя дома.