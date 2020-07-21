"Исторический день для Европы!" - бюджет ЕС одобрен

"Сделка есть!" - сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель во вторник утром.

Эти два слова означали, что на саммите ЕС в Брюсселе главы государств и правительств стран-членов сообщества достигли соглашения по бюджету Евросоюза, рассчитанного на ближайшие 7 лет.

"Это хорошая сделка, это сильный ход, который обеспечит нам развитие, и это очень важное и нужное нашему сообществу соглашение", - добавил глава Евросовета.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, не скрывала радости: "Мы сделали шаг, который останется в анналах истории ЕС, важные поступки ожидают нас и в ближайшем будущем, поскольку законопроекты должны быть одобрены Европарламентом. Это первый шаг в деле восстановления после пандемии".

Существенная часть бюджета - фонд восстановления экономики, его объем составит 750 млрд евро.

Президент Франции назвал случившееся "историческим днем Европы" и подчеркнул, что во время длительных и тяжелых дискуссий родилось новое понимание солидарности: "У нас получилось изменить отношение к будущему: ведь по тем долговым обязательствам, которые мы на себя принимаем, платить будем мы все вместе, это означает, что мы прониклись осознанием этой формы солидарности, пусть она и выражена в строках бюджета. И я хочу подчеркнуть, что решение было принято на основе консенсуса".

"Скупую четверку" - Данию, Нидерданды, Австрию и Швецию - не желавшую брать на себя долговые обязательства Испании и Италии, в итоге удалось склонить к компромиссу.

Этот саммит стал самым длительным во всей истории европейского сообщества