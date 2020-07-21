COVID-19 - хроническая болезнь?

Мало вылечиться от COVID-19, нужно еще постараться избежать осложнений, которые чаще всего оказываются неизбежными.

Рассказывает Петер Отто Хансен, он перенес COVID-19: "У меня инфекция вызвала тромбоз сосудов и очень высокую свертываемость крови, причем в легких, а потом к этому прибавились и трудности с дыханием. Врачи не могли понять, откуда появились сгустки крови, я очень придирчиво их расспрашивал, потому что я хочу вылечиться".

Несколько серьезных исследований доказательно иллюстрируют тезис о том, что COVID-19 чаще всего наносит урон всему здоровью, а не только органам дыхания, как полагали раньше.

Комментарий Йенса Лундгрена, профессора медицины: "Это необычная инфекционная болезнь, вирус очень по-разному влияет на организм разных людей. Кто-то теряет возможность дышать самостоятельно. Кто-то, уже поправившись, очень быстро устает, даже совершая минимальные усилия. Людей преследует сонливость, они теряют возможность сосредоточиться".

COVID-19 может разрушить и эндокринную систему, у этой пациентки началась острая алопеция, то есть облысение.Вот что рассказывает Ройа Хоффмайер: "У меня-то и серьезных симптомов не было,и вот стали выпадать волосы".

Медики говорят, основываясь на уже имеющейся статистике, что полностью восстановиться в обозримом будущем у тех, кто перенес COVID-19, вряд ли получится, поэтому нужно учиться жить так, как если бы недуг был хроническим заболеванием.