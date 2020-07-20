COVID-19 вскрыл все недостатки современного общества - Гутерриш

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 14 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, печальная статистика смертности также неумолимо растет верх - в результае пандемии скончалось почти 600 тысяч человек.

Как считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пандемия COVID-19 со всей очевидностью выявила глубокую пропасть между богатыми и бедными странами, неспособсность мировых держав сообща бороться с вирусом.

"Для урегулирования последствий от эпидемии COVID-19 в сфере экономики, социальной сфере нам потребуется мобилизация очень серьезных усилий в глобальном масштабе. Речь идет о 10% мирового ВВП - то есть о триллионах и триллионах долларов, - заявил Гутерриш в интервью Euronews. - В развитых странах с сильной экономикой такие ресурсы есть: в США, Европе выделяются огромные средства. Однако необходимо подумать и о других регионах планеты - поддержать развивающиеся страны".

По словам генсека ООН, подавляющее большинство населения Земли живет в условиях растущего неравенства, и это является характерной чертой нашего времени. Он напомнил, что 26 богатейших людей планеты сосредоточили в своих руках половину мировых богатств. При этом вместо солидарности во многих странах набирают силы популистские настроения.

"Большинство стран, где пандемия развивалась по наиболее драматичному сценарию, - это страны, где у власти находятся популисты. Они оказались совершенно неспособны эффективно противостоять COVID-19. Я надеюсь, что по мере того, как вирус будет отступать, люди поймут, что в нынешней ситуации нам нужны не популистские меры, а солидарность и международное сотрудничество, глобальные институты для решения таких кризисов, с которым столкнулось человечество сегодня", - убежден генсек ООН.

Гутерриш считает, что пандемия вскрыла все недостатки, которые человечество игнорировало десятилетиями: низкий уровень развития систем здравоохранения во многих странах, структурное неравенство, ухудшение состояния окружающей среды и пр. "Целые регионы, добившиеся заметного прогресса в искоренении нищеты и сокращении неравенства, за считанные месяцы были отброшены назад на многие годы", - констатировал он.