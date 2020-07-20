Лондон приостанавливает соглашение об экстрадиции с Гонконгом

Великобритания приостанавливает соглашение об экстрадиции с Гонконгом. После принятия Пекином в специальном административном районе нового закона, предусматривающего ответственность за сепаратизм, терроризм и сговор с иностранными силами, в Лондоне опасаются, что высланные в Гонконг для судебного разбирательства лица могут быть перенаправлены в материковый Китай. Великобритания таким образом последовала примеру Австралии, Канады и США.

"Правительство приняло решение немедленно и на неопределенный срок приостановить соглашение об экстрадиции. До сих пор не ясно, как будет применяться новый закон о национальной безопасности. Хотел бы добавить только одно: Соединенное Королевство следит за развитием событий, как и весь мир", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Кроме того, на Гонконг будет расширено эмбарго на поставки любого потенциально смертельного оружия, уже действующее в отношении КНР с 1989 года.

Пекин обвинил Лондон в грубом вмешательстве во внутренние дела Китая и пообещал принять "решительные ответные меры".

В то же время правозащитники целого ряда стран опасаются того, что в связи с изменениями в законодательстве участникам массовых гонконгских протестов может грозить жесткое накзаание вплоть до пожизненного тюремного заключения