Сергей Фургал уволен с поста губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин подписал в понедельник указ об смещении арестованного 9 июля Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности главы края президент назначил однопартийца Фургала депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков прокомментировал это назначение так:

"В этом плане как раз именно с точки зрения ЛДПР, как мне кажется, было ошибочно расторговываться на замену одного арестованного губернатора другим. Ну, мне кажется самым лучшим вариантов было в принципе никого не назначать. То есть арестованный губернатор должен был ждать суда, а его обязанности должен был выполнять тот врио, который по статусу им и является там - первый заместитель губернатора".

Сергея Фургала обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Он был доставлен из Хабаровска в Москву и стал первым фигурантом уголовного дела из числа губернаторов от системной оппозиции. Суд постановил продлить его арест до 9 сентября. Сам Фургал вину не признаёт.

С конца прошлой недели в Хабаровске и других городах края, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса, проходят акции протеста в поддержку арестованного. Манифестанты говорят: "У нас отобрали наш выбор".

В ЦИК РФ сообщили, что досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года.