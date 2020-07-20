"Оксфордская" вакцина: двойной иммунный ответ

Вакцина от коронавируса нового типа, созданная исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний. Результаты многообещающие: она продемонстрировала признаки эффективности и безопасности, вызывает двойной иммунный ответ — увеличение антител к Covid-19 и количества T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток

Профессор Аэриан Хилл говорит, директор Института исследования вакцин им. Эдварда Дженнера Оксфордского университета, говорит: "Основной успех этой вакцины — стимулирование обеих систем иммунитета, так как в дополнение к увеличению нейтрализующих антител, как это бывает с другими вакцинами, мы также отметили повышение количества T-лимфоцитов"

В клинических испытаниях принимали участие около тысячи человек, нейтрализующие антитела появились более чем у 90% из них. Эксперты Оксфордского университета полагают, что вакцина будет готова для использования до конца года.

Между тем британские ученые заявили еще об одном успехе. Компания Synairgen ("Синэрген") сообщила, что разработанный ее специалистами способ лечения почти на 80% снижает риск развития тяжелых форм Covid-19 , для лечения которых требуется применения аппаратов ИВЛ. Сотне добровольцев было предложено вдыхать бета-интерферон через небулайзер.