Французские власти оплатят восстановление сгоревшего собора

Французские власти оплатят восстановление Собора Святых Петра и Павла в Нанте, пострадавшего в результате сильного пожара два дня назад. Об этом заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Сам он когда-то жил в административном центре департамента Атлантическая Луара и не раз слушал старинный орган эпохи барокко, который ныне утерян.

"Государство сразу же отреагировало на происходящее. В день пожара премьер-министр страны уже находился в Нанте вместе с главой МВД и министром культуры. Теперь государство возьмет на себя расходы по реконструкции собора. Франция обязана это сделать, ведь речь идет о госсобственности и части нашего культурного достояния", - отметил Ле Мэр.

До сих пор причина произошедшего неизвестна. Специалисты выявили три очага возгорания, расположенные на значительном расстоянии друг от друга. Выходец из Руанды, помощник епархии, задержанный в рамках расследования дела о поджоге, был накануне отпущен. При этом следов взлома в соборе полиция не обнаружила.