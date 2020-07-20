COVID-19: новый всплеск пандемии в Гонконге

В Гонконге за последние 24 часа было выявлено 108 новых вирусоносителей - это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

Резкое ухудшение санитарной ситуации заставило власти принять срочные меры - все 180 тысяч государственных служащих с 20-го июля переведены на удаленный режим работы. Это распоряжение главы администрации Кэрри Лам не касается лишь сотрудников экстренных служб.

Кэрри Лам подчеркнула, что "с этой новой волной заражений справиться будет сложнее. Если в начале пандемии были локальные очаги инфекции, то сейчас мы выявляем заболевших в домах престарелых, в ресторанах, в школах и на предприятиях. И это говорит о том, что требуются гораздо большие усилия, чтобы взять ситуацию под контроль".

С понедельника запрещено собираться в группы более четырех человек, было объявлено о закрытии спортзалов, баров, ночных клубов.

После шести вечера по местному времени рестораны и кафе могут работать только навынос.

В общественных местах обязательно ношение защитных масок.

Общее количество заболевших в Гонконге достигло почти двух тысяч человек.