В ФРГ вспоминают участников покушения на Гитлера

Руководители ФРГ возложили венки к Мемориалу жертвам гитлеровской диктатуры. 20 июля в Германии — день траура по погибшим участникам самого известного покушения на фюрера: взрыва в его ставке "Вольфсшанце" на территории современной Польши.

Заговор, известный как Операция "Валькирия", организовали военные: группы офицеров, недовольных политикой Гитлера, начали возникать как минимум с 1938 года. На жизнь рейхсканцлера покушались неоднократно, но все эти попытки проваливались.

20 июля 1944 года полковник Клаус фон Штауффенберг подложил портфель с бомбой в зал совещаний в "Вольфсшанце". Однако после этого один из участников встречи передвинул мешавший ему чемодан за массивную тумбу, которая поддерживала стол, и взрывчатка оказалась по другую сторону от Гитлера.

Во время взрыва погибли четыре человека, ещё двадцать, включая Гитлера, были ранены. Штауффенбергу удалось покинуть "Вольфсшанце" и добраться до Берлина. Но Гестапо быстро вышло на след, уже вечером полковника и нескольких его соратников схватили и вскоре после полуночи расстреляли.

На следующий день началась охота на причастных: схвачены более 7 тысяч человек, 180 из них казнены.

В сегодняшней Германии участники заговора считаются национальными героями.