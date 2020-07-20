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мир

"Компромисс Мишеля" на саммите ЕС

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 Ирина Шелудкова
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Саммит ЕС
Саммит ЕС   -   Авторское право  AP Photo/Francisco Seco, Pool
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В ходе самого продолжительного саммит ЕС за последние 20 лет глава Европейского совета Шарль Мишель подготовил финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза и фонда восстановления экономики под названием "ЕС нового поколения".

Компромисс Мишеля был выработан после четырех дней напряженных переговоров, большая часть которых прошла либо в двустороннем, либо в узком формате с группами стран ЕС, занимающими схожие позиции.

Структура антикризисного фонда объемом в в 750 миллиардов евро претерпела существенные изменения. Общая сумма безвозмездной помощи снижена с 500 до 390 млрд евро , сумма льготных займов составляет 360 миллиардов вместо 250.

В своем предложении Шарль Мишель заметно смягчил требование о полном соблюдении всеми станами ЕС принципа верховенства права для получения европейских ассигнований. Базовый тезис о том, что объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС должны быть напрямую связаны с соблюдением страной верховенства права и европейских ценностей, остался в документе, однако механизм надзора за его соблюдением оказался радикально смягчен.

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