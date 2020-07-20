Переговоры на саммите ЕС продолжатся в понедельник - Евросовет

Белый дым, если сравнивать саммит Евросоюза с ватиканским конклавом, не виден.

Макрон предупредил, что поведение лидеров Нидерландов и Австрии может "плохо кончиться для всего ЕС".

Стукнув кулаком по столу, он сравнил действия премьера Марка Рютте с поступками Дэвида Кэмерона, он также резко высказался в адрес канцлера Австрии.

Президент Франции напомнил, что итоговый счет за план стимулирования экономики пришлют в Париж и Берлин, а не в Вену.

Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция не согласны с планами выделить наиболее пострадавшим странам (это Италия, Испания и частично Франция) полмиллиарда евро из пакета объемом 750 млрд на основе безвозмездной субсидии.

"Скупой четверке" такого рода жест не кажется оправданным, они требуют в обмен проведение реформ. "Скупая четверка" пострадала от пандемии в значительно меньшей степени.

Пакет экономической помощи - составная часть семилетнего бюджета ЕС, объем которого приближается к 2-м триллионам евро.

Эммануэль Макрон пригрозил покинуть саммит, чем подписать "плохое соглашение".

Марафон продолжится в понедельник.