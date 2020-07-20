"Аль-Амаль" летит к Марсу

С космодрома на японском острове Танэгасима 20 июля в два часа ночи по местному времени была запущена ракета-носитель с космическим зондом Объединенных арабских эмиратов, аппарат получил название "Аль-Амаль". Он предназначен для изучения Марса.

Миссия "Аль-Амаль" стала первой экспедицией подобного масштаба в арабском мире.

Об этом с гордостью сообщил научный руководитель проекта Омран Шараф: "Это очень важный день в истории не только Объединенных Арабских Эмиратов, это ведь первая арабская космическая миссия".

Аппарат создан при сотрудничестве американских университетов и Космического агентства ОАЭ.

Ракете-носителю предстоит пролететь в космосе почти 500 миллионов км.

Зонд достигнет Марса в 2021 году и проведет на его орбите семь месяцев.