COVID-19: новые меры в Европе

Ношение маски в закрытых общественных местах во Франции стало обязательным начиная с понедельника. Нарушителей ждёт штраф в 135 евро.

На эту меру власти пошли в связи с тем, что после выхода из карантина были зарегистрированы тревожные признаки роста случаев заражения коронавирусом на территории страны - примерно 400-500 в сутки. При этом в министерстве здравоохранения утверждают, что о второй волне эпидемии речь пока не идёт.

С минувшей субботы более строгие профилактические меры действуют и в Испании. В среднем по стране суточный показатель новых случаев инфицирования держится в районе 200, но на северо- востоке, в Каталонии он превысил 1200, причём около 900 заболевших приходится на Барселону. Власти города призвали жителей по возможности оставаться дома, предпринимать поездки лишь в случае крайней необходимости и избегать встреч группами более 10 человек.

В Греции с субботы стало обязательным ношение масок во всех магазинах страны - как для посетителей, так и для работников. Нарушения караются штрафом в 150 евро. Почти половина новых подтверждённых случаев заболевания в стране за последние сутки были ввезены из-за рубежа; медэксперты ожидают, что к концу августа число таких случаев превысит 1200. До сих пор в Греции насчитывалось немногим более 4000 заболевших.

В Австрии в середине июня упразднили предписания по соблюдению социальной дистанции, а ношение масок осталось обязательным в больницах, аптеках, лифтах и транспорте. Но нелегальные вечеринки и несоблюдение других мер предосторожности привели к росту числа заразившихся . Больше всего их было выявлено в Верхней Австрии, где в связи с этим закрыли мясной завод и одну церковь, а также ввели карантин. Австрийские власти намерены и далее применять стратегию точечных карантинных мер, чтобы свести к минимуму последствия для экономики страны.