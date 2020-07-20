Тысячи сторонников Тихановской на митинге в Минске

Тысячи людей пришли в воскресенье на митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Парке Дружбы народов в Минске. Она ввязалась в гонку за президентский пост после того, как ее муж, популярный оппозиционный блогер, Сергей Тихановский был арестован по обвинению в организации действий, нарушающих общественный порядок. Тихановская выразила уверенность, что на предстоящих выборах ее команда сможет проконтролировать распределение голосов.

"Но даже в том случае, когда выборы будут сфальсифицированы, мы знаем, что народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса", - сказала кандидат в президенты.

Наблюдатели отмечают, что эта оппозиционная акция стала одной из самых многочисленных в стране за последние годы. Многие люди говорят, что устали от 26-летнего правления Александра Лукашенко.

"Сегодня мы пришли сюда, потому что невозможно было не прийти, - признается жительница Минска Марина. - Невозможно больше терпеть то, что происходит. И Светлана сейчас - единственный светлый лучик надежды, которую нужно поддерживать. Нужно подходить, нужно голосовать за нее, потому что мы верим в нее, верим, что это объединение поможет и нашей стране, и поможет спасти тех людей, которые сейчас осуждены и сидят в тюрьме".

На прошлой неделе белорусский Центризибирком отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты Валерию Цепкало и Виктору Бабарико, которых называли главными конкурентами Лукашенко. В ЦИК посыпались многочисленные жалобы их сторонников - в центре Минска выстроились длинные очереди. Протестные демонстрации в столице и других городах были жестко подавлены силовыми структурами. Представители предвыборных штабов Цепкало и Бабарико объявили об объединении усилий. Лукашенко скептически относится к перспективам конкурентки, заявляя, что "белорусское общество не созрело для того, чтобы избрать президентом женщину".