Австрия "закрывается" от соседей

Австрия усиливает пограничный контроль с государствами Западных Балкан, в проверках участвуют в том числе и армейские подразделения. Подобные жесткие меры принимаются в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в этих государствах. По мнению официальной Вены, ситуация с инфекцией там пока не поставлена под контроль.

В разговоре с журналистом Euronews Йоханнесос Плешбергером подполковник австрийской армии Томас Эненкель заявил: "Мы проверяем, действительна ли дата анализа, мы также уточняем, следует ли этого человека направить в карантин или мы можем позволить ему пересечь границу".

Особое внимание - транспортным средствам с номерными знаками Боснии и Герцоговины, а также Сербии. В случае, если это автобус, все пассажиры и водитель проходят проверку.

Томас Эненкель подчеркивает: "На Западных Балканах возникают новые очаги инфекции и увеличивается количество зараженных, увеличивается число выявленных случаев и в Австрии".

Для проведения проверок были организованы краткосрочные курсы обучения и практические занятия. Реагенты, которые используются для ПЦР-анализов, должны соответствовать стандартам ЕС, в противном случае результаты могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными.

Неделю назад Вена уже ввела запрет на авиасообщение со странами Западных Балкан, а также с Болгарией и Румынией.

С австро-словенской границы передает Йоханнес Плешбергер: "В Вене официальные лица отмечают, что столь жесткая политика дает хорошие результаты: в альпийской республике нет крупных очагов распространения инфекции, а те, что выявлены, находятся под контролем соответствующих служб. Сколько времени будут ограничительные меры, пока не сообщается".