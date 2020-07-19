В Сирии проходят парламентские выборы

В Сирии проходят третьи с начала войны выборы в Народный Совет страны - однопалатный парламент. В семь часов утра по местному времени в Дамаске и других городах и населенных пунктах открылись свыше 7 тысяч участков для голосования. Борьбу за 250 депутатских мандатов ведут 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин.

Голосование завершится в семь вечера, однако в соответствии с законом о выборах может быть продлено по решению Избиркома еще на пять часов на всех или отдельных участках.

Выборы, намеченные изначально на апрель, были перенесены на 19 июля из-за пандемии коронавируса. На избирательных участках соблюдаются санитарно-профилактические нормы и социальная дистанция, учитывая угрозу заражения.

Впервые с 2011 года голосование проходит в большинстве сирийских регионов. Избирательные участки созданы во многих населенных пунктах, которые ранее находились в руках повстанцев и террористов.

Сейчас большинство мест в парламенте принадлежит "Национальному прогрессивному фронту", который возглавляет партия президента Сирии Башара Асада "Баас". Как ожидается, состав законодательного органа страны обновится более чем наполовину.