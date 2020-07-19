Дело Фургала: протесты не стихают

На Дальнем Востоке в воскресенье возобновились несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На улицы вышли жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Владивостока. Накануне в манифестациях в Хабаровске приняли участие по оценкам СМИ от 15 до 50 тысяч человек. По данным городских властей - 10 тысяч. Митингующие призывали освободить Фургала.

Геннадий, участник протеста: "Ему дали, что? Избраться. А потом прошло полтора года и его взяли, и арестовали. Это как понимать? Это просто политический произвол".

Михаил, у частник протеста: "Дело в том, что накипело уже у народа, то, что с нами можно так поступать.Просто взять и забрать наш выбор".

Алла, участница протеста: "Ой, хоть мне и под 70-т, но я душой болею за свой край, за свою Россию, за Фургала, за свободу, за нашу русскую нацию".

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд столицы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлены обвинения в организации двух убийств и покушения на убийство. Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

Несогласованные акции в связи с арестом Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.