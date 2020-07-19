Пожар в Нанте: три очага возгорания

Прокуратура французского Нанта расследует причину пожара в кафедральном соборе Петра и Павла, который произошел в субботу. По словам прокурора города Пьера Сена, "основной является криминальная версия возникновения пожара. На это указывает наличие трех различных очагов возгорания на значительном расстоянии друг от друга". По факту умышленного поджога открыто уголовное дело. К вечеру субботы представители следственной группы уточнили, что следов взлома дверей собора не обнаружено.

В результате пожара были уничтожены бесценные реликвии: старинный орган эпохи барокко и уникальные витражи восточного фасада.

На место трагедии в субботу по поручению президента страны Эммануэля Макрона срочно прибыли премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розлин Башло.

Французский фонд наследия уже объявил о сборе пожертвований на реставрацию собора. Представители организации обещают, что все собранные деньги пойдут исключительно на реставрацию.

Инцидент в Нанте стал настоящим потрясением для жителей города и напомнил французам о произошедшем 15 месяцев назад пожаре в соборе Парижской Богоматери.