В США прощаются с конгрессменом и борцом за гражданские права Джоном Льюисом

Американцы скорбят в связи со смертью Джона Льюиса, одного из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. Конгрессмен и правозащитник, один из самых влиятельных лидеров движения за гражданские права в США, Льюс ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Питер Лодж, политолог: "Отчасти движение "Жизни черных важны" зародилось и под влиянием Джона Льюиса, благодаря его правозащитной деятельности как в юности, так и на протяжении всей политической карьеры. Еще недавно Льюиса видели в Вашингтоне. Это было одним из его последних его появлений на публике".

Конгрессмен тогда приветствовал решение мэра Вашингтона о переименовании участка 16-ой улицы перед Белом домом в площадь "Black Lives Matter". Активисты этого международного движения выступают против полицейского произвола и насилия в отношении чернокожих.

Патрис Каллорс, активистка Black Lives Matter: "Когда мы выходили на улицы, полиция применяла ту же тактику против нас, что и раньше, чтобы помешать нам бороться за свободу чернокожих. И тем не менее это никогда не смущало конгрессмена Джона Льюса. Он всегда был на правильной стороне истории".

По распоряжению президента Дональда Трампа в честь Льюиса в США были приспущены флаги над зданиями государственных учреждений. Американский лидер назвал Льюиса героем борьбы за гражданские права. "Его доброта, вера и мужество преобразили нашу страну" - отметила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.