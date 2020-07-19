Горькая память Мати

В выгоревшем практически дотла греческом Мати вспоминают трагедию, разыгравшуюся два года назад. Панихиду по погибшим в результате разразившегося здесь пожара посетили представители правительства и президент Греции Екатерини Сакелларопулу.

"Мы здесь, чтобы заявить о нашей солидарности с теми, кто пострадал из-за пожара. Мы так же намерены сказать о необходимости эффективной защиты природной среды и наших городов от стихийных бедствий. Но прежде всего, мы хотим почтить память жертв стихии, тех кого мы потеряли", - сказала глава государства.

Год назад местные жители просили о том, чтобы власти оказали им помощь. Сейчас они требуют наказать виновных:

"Они могут исправить то, что случилось, вернуть назад жертв того пожара? Нет! Но ответственность за это несут они".

"Если правосудия не случится, если виновные той трагедии не понесут наказания, мне будет стыдно быть гречанкой. А я очень люблю свою страну".

Масштабный пожар в Мати случился 23 июля 2018 года. Люди, запертые в своих домах или на узких улочках, буквально оказались в ловушке. Из-за плотной застройки курортного городка многие не смогли пробраться к морю и спастись. В огне или от полученных травм и ожогов погибли 102 человека.