Саммит ЕС: дискуссия не задалась

Решающий день саммита ЕС в Брюсселе: будет достигнуто соглашение? Официально чрезвычайный саммит должен был завершиться еще в субботу, однако лидерам европейских держав прийти к консенесусу не удалось, поэтому дискуссии продолжаются.

Вот, что заявила Ангела Меркель: "Мы начинаем третий день переговоров и он, наверняка, будет решающим. Удастся ли прийти к соглашению - сказать не могу. Участники встречи придерживаются различных точек зрения. Может случиться и так, что саммит вообще завершится безрезультатно".

Тенорами дискуссии выступают Франция и Германия на правах ведущих экономик ЕС. Но с их позицией согласны далеко не все. Как всегда, наиболее сложный вопрос это деньги, и в данном деньги далеко не маленькие - 1,8 триллиона евро.

Речь идет о вопросах принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом 1,074 трлн евро и создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь 750 млрд евро. И вот здесь основная загвоздка.

Франция и Германия предлагают выделять средства странам ЕС в виде беспроцентных субсидий. Такой подход поддерживают Италия, Испания, в общем, Юг Европы, наиболее сильно пострадавший от эпидемии. Но вот Север - категорически против. Да и среди восточноевропейских соседей консенсуса нет.

В ходе саммита, например, прозвучало предложение не давать субсидии государствам, где нарушаются принципы правового государства. Иными словами: нет демократии - нет денег. Кто будет это определять, непонятно. Но Венгрия и Польша заранее восприняли угрозу на свой счет и в итоге пригрозили заблокировать итоговое соглашение.