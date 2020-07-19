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Турция

Эрдоган прибыл с инспекцией в Айя-Софию

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 Мария Горковская
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Эрдоган прибыл с инспекцией в Айя-Софию
Авторское право  AP
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинспектировал в воскресенье ход работ по преобразованию собора Святой Софии из музея в мечеть. Вместе с ним за процессом трансформации памятника всемирного наследия ЮНЕСКО понаблюдали министр культуры, губернатор Стамбула и глава Управления по делам религий.

Фотографии, сделанные в Айя-Софии турецкий лидер опубликовал в своем Твиттере.

Работы продлятся как минимум полгода. Но первый намаз здесь пройдет уже 24 июля. СМИ сообщают, что в пятничной молитве примут участие как минимум 500 человек. Пока не ясно, будет ли среди них президент.

По заявлению властей, Айя-Софию смогут и дальше посещать туристы. Христианские изображения намерены закрывать лишь во время мусульманских богослужений. Точных данных, как именно это будут делать, пока нет. Ряд искусствоведов и реставраторов всерьез обеспокоены сохранностью древних мозаик и фресок в результате подобных манипуляций.

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