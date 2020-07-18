Выборы в Беларуси: "трусость" власти и протесты "от скуки" | #КУБ

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Все участники белорусской предвыборной гонки объявлены. Два главных соперника Александра Лукашенко: Виктор Бабарико и Валерий Цепкало — из борьбы выбыли. Правда, оба недопущенных кандидата надеются на обжалование этого решения в суде. В их поддержку в разных городах прошли акции протеста.

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико уже месяц находится в СИЗО по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. На заседании ЦИК было объявлено, что в декларации Бабарико обнаружена недостоверная информация и что его кампанию финансирует иностранная организация.

"Я могу только пошутить, что как правило взятки-то в налоговой декларации не отражаются, поэтому за это нельзя его винить", — заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

В штабе Бабарико действия властей назвали "мародерскими и незаконными". “Не допустив Виктора к выборам, власть подтвердила победу Виктора”, — заявили в штабе.

Валерию Цепкало забраковали более 80 тысяч подписей. А еще, по словам главы ЦИК, в декларации его жены было обнаружено существенное несоответствие: не указано владение акциями "Приорбанка".

Сама Вероника Цепкало заявила, что она забыла про их существование, поскольку по этим акциям ей начисляют около 30 рублей в год. Это примерно 900 российских рублей.

ЦИК не только подделывает документы и бракует подписи граждан Беларуси, но и преподносит информацию в искаженном виде!... Publiée par Veronica Tsepkalo sur Mardi 14 juillet 2020

Нет, надо поймать за такую мелочь, надо поймать за какой-то формализм. И при этом говорят, что мы государство для народа. Для какого народа? Ты государство для самого себя. Ты государство для своей семьи. Если бы это была народная власть, если бы это была власть, которая поддерживается людьми, она не боялась бы регистрировать альтернативных кандидатов в президенты и не пряталась бы трусливо за юбку председателя Центризбиркома Валерий Цепкало Незарегистрированный кандидат

Глава ЦИК подчеркивает, что комиссия могла отказать четырем кандидатам, но в итоге не допущены были только двое. И еще, по словам Ермошиной, оппозиционные кандидаты получили преференции:

"Дело в том, что [это] люди, которые вышли на улицы именно с желанием доказать, что выборы недемократичны. Данным лицам абсолютно демократично предоставили возможность выдвинуться. На демократических условиях были предоставлены места для ведения сбора подписей. Что касается информационного обеспечения, тем, кто говорит о том, что недемократично, были предоставлены самые большие преференции для того, чтобы они могли разрекламировать. Из лиц, которые были абсолютно неизвестны, интернет-ресурсы за два месяца создали популярных политиков".

Оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую допустили до участия в выборах. Действия ОМОНа и МВД на акциях протеста она назвала геноцидом.

"Вы просто избиваете своих матерей, сестер, братьев, детей. Люди вышли на мирный протест, люди вышли, чтобы высказать свое недовольство существующей системой. Люди вышли за свое желание жить в свободной стране, желание иметь честные выборы".

Ермошина заявила, что помимо недовольства и политических амбиций людей вывела на улицу агрессия, накопившаяся из-за того, что сейчас отпуск, а люди из-за пандемии не могут выехать за границу.

Сам Александр Лукашенко обвинил западные страны в использовании двойных стандартов при оценке акций протестов.

"Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси", — заявил президент республики.

По вашему мнению, не допуская двух самых популярных оппозиционных кандидатов, белорусские власти больше вредят им или самим себе? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".