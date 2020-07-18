Протесты в Болгарии не утихают

Антиправительственные протесты в Болгарии продолжаются девятый день подряд.
По подсчетам социологов, на улицы Софии и других городов вышли около 300 тысяч человек.
Главное требование протестующих — отставка правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым, генерального прокурора страны Ивана Гешева, а также главы Болгарского национального телевидения Эмиля Кошлукова. Искрой для протестов послужил арест двух сотрудников администрации президента по делу о коррупции и раскрытии гостайны.
Манифестантов поддержал президент страны Румен Радев. По его мнению, "людей на площадь вывел гнев от лжи, грабежа, произвола, рэкета, всего того, что вынуждает более 2 млн болгар жить за пределами страны".
В четверг премьер-министр заявил, что несмотря на протесты коалиционное правительство намерено полностью отработать свой мандат.
Борисов уверен, что вотум недоверия к правительству, который в начале будущей недели будет рассматривать парламент страны, будет отклонен, и объявил, что после этого "правительство ждет большой ремонт".