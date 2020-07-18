Генсек ООН предлагает "Новый глобальный договор" против неравенства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с масштабной инициативой по борьбе с неравенством, проблема которого, по его словам, особенно остро встала на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также массовых акций протеста против расизма, прокатившихся по всему миру. В лекции, приуроченной к годовщине со дня рождения экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, он заявил о необходимости "Нового глобального договора" и реформирования международных учреждений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "COVID-19, подобно рентгеновскому снимку, выявил переломы в хрупком скелете построенного нами общества. Ошибки и ложь повсеместны. Неправда, что свободная рыночная экономика способна обеспечить равный доступ к услугам здравоохранения для всех. Мы обманываемся, говоря, что труд по уходу на неоплачиваемой основе - это не работа, или что мы живем в пострасистском мире. Заявления о том, что все мы в одной лодке, лживы. Да, плывем мы по одному морю: кто-то - на великолепных яхтах, а кто-то - на обломках кораблей".

По словам генсека ООН, состояние 26 самых богатых жителей Земли сегодня равняется доходам половины населения планеты. Более 70% людей живут в условиях постоянно растущего неравенства. Причем это напрямую зависит от таких факторов, как их пол или происхождение.