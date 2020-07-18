COVID-19: бразильское "плато" и иранские прогнозы

Бразилия вышла на плато. По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, суточный прирост заразившихся COVID-19 стабилизировался на отметке в 40—45 тыс. человек. К настоящему времени всего в стране насчитывается более 2 млн заболевших.

ВОЗ призывает бразильские власти не упускать момент и взять ситуацию под контроль.

"Никаких гарантий того, что пандемия пойдет на спад самостоятельно, нет. Об этом свидетельствуют примеры целого ряда стран. У Бразилии появился шанс воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавируса", - заявил директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан.

Тем временем, в США, где накануне был зарегистрирован очередной рекорд по числу заражений за сутки - 77 255 человек - в переполненные больницы направляют военных врачей и медсестёр. В частности, они пришли на помощь гражданскому медперсоналу в Калифорнии и Техасе.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал перенести на более поздний срок двухнедельную парламентскую сессию, которая должна была стратовать 4 августа. По его словам, риск того, что депутаты завезут коронавирус в Канберру из других регионов, слишком высок.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что число заболевших в стране может в будущем возрасти до 35 млн. За 150 дней эпидемии здесь скончались 14 тысяч заразившихся.

В Индии уже более миллиона инфицированных. В ряде штатов ослабление ограничительных мер приостановлено.

Новые запреты вводят и в Израиле: торговые центры, бассейны, музеи вновь закрыты.