Встреча спустя 75 лет: история началась в Германии и продолжилась в сети. Бывшая узница Освенцима увиделась с родными солдата, который спас её от смерти.

Американец Хайман Шульман написал вызволенной из лагеря 15-летней девушке небольшое послание на память, карандашом на банкноте в десять оккупационных марок: такие выпускало союзное командование. Эта была единственная бумага, которая нашлась.

Лили Эберт, бывшая узница Освенцима:

"Солдат, пожелавший мне удачи — я тогда даже представить себе не могла, что такое бывает".

Лили хранит послание уже 75 лет. Сегодня она живёт в Лондоне. Бывшая узница говорит, что эта записка придала ей сил и помогла быстрее оправиться от пережитого: к моменту освобождения она почти потеряла веру в людей.

"Впервые кто-то захотел меня выслушать, а не убить, просто послушать что я рассказываю. Это очень сильно меня изменило", — вспоминает Лили.

Лили и её сёстры оказались среди немногих узниц Освенцима, кто сумел пережить зимний "марш смерти" из лагеря на запад. Освобождения им пришлось ждать до апреля:

"В Аушвице никто, совсем никто не верил, что нас освободят. Для нас оттуда была только одна дорога — через печь".

Правнук Лили, Дов был впечатлён семейной историей. Ему 16 лет — почти столько же было Лили в 45-м. Спасителя и спасённую три четверти века разделял океан. До в решил воспользоваться современными технологиями, чтобы найти солдата, опубликовав фото банкноты в "твиттере".

Дов Форман, правнук Лили:

"Очень простое и трогательное послание на этой бумажке, всего несколько слов: 'Начинай новую жизнь, удачи, будь счастлива'. Вся доброта освободителей в этом".

Рядовой Хайман Шульман скончался несколько лет назад. По словам его родных, ему пришлось освобождать несколько нацистских лагерей, в том числе Бухенвальд. Это нанесло ему тяжелейшую психологическую травму, и до конца жизни он не мог рассказывать об этом.

Однако сохранились несколько тысяч его писем к жене и снимки, которые он делал на небольшую фотокамеру. Когда стала известна история Лили, эти документы были собраны и оцифрованы.