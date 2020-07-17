Лесные пожары в Сибири

Дым от лесных пожаров окутал населенные пункты в Сибири. В Якутии специалисты локализовали 21 из 43 действующих очагов. К увеличению лесных пожаров в регионе приводят погодные условия: жара и длительное отсутствие дождей. эксперты связавают аномальную жару в Сибири с антропогенноы изменением климата

Пожары на территории Ханты-Мансийского автономного округа возникли также в местах вырубки леса, а не только из-за природного фактора. В МЧС сообщили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров в округе в 2,5 раза выше, а площадь — в 9,5 раз. И в основном пожары возникают в зоне экономической деятельности человека. Подобная ситуация наблюдается также в Иркутской области и Красноярском крае. "Выводы будут сделаны по итогам проведенного расследования правоохранительных органов и при участии пожарного надзора", — заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании в регионе.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что большая часть лесных пожаров на территории региона связана с природной причиной. "На сегодняшний день 90% пожаров - природная причина и 10% -человеческий фактор", — сказала она.

В пятницу в Ханты-Мансийском автономном округе действуют 25 лесных пожаров, пять из них локализованы, в некоторых районах горение наблюдается на территориях, прилегающих к городской черте. Следственное управление СК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверки по фактам распространения лесных пожаров на территориях Советского и Кондинского районов округа.

В правительстве РФ заявляют, что площадь лесных пожаров с начала пожароопасного сезона в России в этом году на 21% меньше, чем в прошлом. В настоящее время угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. "Это значит, что лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания", — приводятся слова вице-премьера в рамках рабочей поездки в Архангельскую область

Власти выделят более 2,6 млрд рублей для предоставления субвенций регионам на тушение лесных пожаров.