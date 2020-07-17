Продвинулось расследование гибели царской семьи

17 июля исполняется 102 года с даты расстрела семьи последнего российского императора Николая II и 22 года — с захоронения их останков. Но несмотря на давность расследование убийства царской семьи все еще продолжается.

Накануне старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова сообщила ряд новых деталей, выявленных на основании проведенных экспертиз.

Следователи проверяют все версии убийства Романовых, в том числе выдвинутые в СМИ. По словам Молодцовой, следствие воспроизвело обстоятельства и обстановку в подвале Ипатьевского дома, где был расстрелян Николай II с семьей. Это опровергло доводы о том, что в такой маленькой комнате могли находиться 11 человек и участники расстрела. Также другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня. Как пояснила Молодцова, нанесение на биологические ткани концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения.

Также подтвердить, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат Николаю II должна помочь 3D-модель шляпы, которая была на нем в 1891 году. Тогда на будущего императора было совершено покушение в Японии — полицейский нанес ему удар по голове саблей. Сейчас шляпа хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Николай Романов, можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе, пояснила Молодцова.

Царская семья. Николай II, Александра Федоровна и их дети великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей AP/AP

Кроме того, были проведены почерковедческие экспертизы, которые установили что рукописные поправки по тексту на записке участника расстрела Якова Юровского были сделаны им самим, а уточняющие записи на полях и дополнения в конце текста — другим человеком. Также следствие пытается установить того, кто написал на стене расстрельной комнаты строки из стихотворения Генриха Гейне "Валтасар" (последний правитель Вавилона) на немецком языке — "В эту самую ночь Валтасар был убит своими холопами" ("Belsatzar ward in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht").

Также одна из 37 проведенных с 2015 года экспертиз установила, что найденные летом 2007 года недалеко от места захоронения девяти убитых членов семьи останки принадлежат цесаревичу Алексею и княжне Марии. Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью. Останки Алексея и Марии находятся на хранении в Ново-Спасском мужском монастыре в Москве, так как с ними еще не закончены все необходимые экспертные исследования.

Князь Николай Романович Романов на перезахоронении членов царской семьи 17 июля 1998 года POOL/ASSOCIATED PRESS

Останки семерых членов царской семьи и четверых приближенных были обнаружены в 1979 году близ Горнозаводской линии железной дороги в Поросёнковом Логу. Но только в 1991 году в том месте были проведены раскопки и тела были идентифицированы. 17 июля 1998 года, в 80-ю годовщину расстрела, останки царской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В сентябре 2015 года Следственный комитет России возобновил расследование по факту гибели семьи последнего российского императора. Тогда же была проведена эксгумация останков Романовых, захороненных в Петропавловской крепости, и изъяли образцы останков Николая II и Александры Федоровны.

В 2000 году царскую семью канонизировала Русская православная церковь, но при этом она не признает подлинность найденных останков. По одной из версий, именно из-за позиции РПЦ останки цесаревича Алексея и княжны Марии до сих пор не захоронены. В 2019 году сообщалось об их уничтожении в результате неудачных опытов, РПЦ эту информацию отрицает.