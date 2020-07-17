Сербия-Косово: долгий путь к диалогу

В то время как лидеры Сербии и Косова встречаются лицом к лицу в Брюсселе - в столице частично признанной республики, Приштине, возобновление диалога при посредничестве ЕС получило неоднозначную реакцию.

"Мы не знаем, о чем они говорили до сих пор. И не знаем, о чем они будут говорить в будущем - возможно о другом решении”, — говорит житель Косова Брахим Локаж.

"Если Сербия собирается продолжать, как и сейчас, идти против Косова и хочет что-то от нас - лучше вообще никакого диалога не вести", — считает Аргата Салеху, жительница Косова.

Косово и Сербия вели кровопролитную войну более двух десятилетий назад. Эксперты говорят, что впереди их ждет долгий и ухабистый путь, прежде чем им удастся достичь какого-либо соглашения. Решительный отказ Сербии признать независимость края остается главным камнем преткновения. Плюс ко всему, недавнее обвинение президента Косова Хашима Тачи в военных преступлениях.

Переговоры в Брюсселе — первые за долгое время.

"20 месяцев. Большой срок. Я рад видеть, что Европейский Союз вернул себе ведущую роль в этом процессе. Президент Сербии [Александар Вучич] и премьер-министр Косова [Авдулла Хоти] находятся сегодня с нами здесь, в Брюсселе, на первой личной встрече", — сказал Верховный представитель ЕС Жозеп Баррель.

Йорген Самсо, Euronews:

"Обоим лидерам предстоит решить серьезные проблемы на внутренних фронтах. Авдулле Хоти — новому премьеру Косова — необходимо заручиться полноценной поддержкой парламента. В Сербии президент Вучич столкнулся с протестами и беспорядками. Но после встречи в Брюсселе обе стороны могут рассчитывать на победу, а именно - вернуть диалог в нужное русло".