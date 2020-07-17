Италия: кокаин под видом кофе

Кофе с необычной начинкой - итальянская полиция перехватила партию кокаина в аэропорту Милана. Наркотик был замаскирован под кофейные зерна. Нелегальный груз прибыл из Колумбии и предназначался для доставки во Флоренцию.

Как сообщили в полиции, на первый взгляд это была обычная посылка с кофе. Однако таможенников привлекло имя адресата - Сантино д'Антонио. Так звали одного из персонажей, а именно мафиозного босса Каморры в боевике "Джон Уик".

По всей видимости, это нездоровое пристрастие наркоторговцев к голливудским блокбастерам и дешевым эффектам и помогло итальянским полицейским обнаружить кокаин.