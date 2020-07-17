Британская принцесса вышла замуж за итальянского миллионера

Британская принцесса Беатрис вышла замуж за итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Церемония бракосочетания состоялась в часовне Всех Святых в Виндзорском поместье. На ней присутствовали всего 20 гостей, в том числе бабушка невесты Елизавета II. Беатрис - старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы.

Сообщается, что сам он впервые оказался в компании монаршьей четы после ареста в США Гислейн Максвелл, светской львицы и сообщницы финансиста Джеффри Эпштейна, который ранее покончил с собой в ожидании суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Герцог был хорошим другом бизнесмена.

Влюбленные обручились в Италии еще в сентябре 2018 года. Роскошная свадьба должна была состояться в конце мая: приглашения получили как минимум 150 человек. Но пандемия коронавируса заставила пару пересмотреть свои планы.