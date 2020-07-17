Белград - Приштина: диалог возобновлен

Впервые за почти 20 месяцев Брюсселе состоялся первый прямой диалог между лидерами Сербии и частично признанным Косовым. Переговоры прошли при посредничестве Евросоюза. Сербию представлял президент страны Александар Вучич, Косово - глава кабинета министров Авдулла Хоти.

По окончанию встречи спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил: "Я рад, что после обмена мнениями оба лидера согласились продолжить интенсивную работу на уровне экспертов, которая начнется в Брюсселе уже на следующей неделе. А новый саммит должен пройти уже в сентябре, и тоже тут, в Брюсселе".

Переговоры между Белградом и Приштиной продолжаются два года. До нынешней встречи их курировала тогдашняя глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Как и тогда, так и сейчас ЕС ожидает от сторон приверженности диалогу по нормализации отношений, учитывая связь с европейскими перспективами обеих стран.

Вучич встречался с Могерини осенью прошло го года, в том числе и на неформальном ужине, который состоялся 31-го октября.