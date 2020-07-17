Экологический выбор в Боснии и Герцеговине

Гранчарево - самая высокая плотина в Боснии и Герцеговине, она возвышается на 123 метра над электростанцией, запущенной полвека назад Иосипом Тито. Может ли это это наследие в гидроэнергетике вдохновить республику бывшей Югославии на выработку зеленой энергии в будущем?

Строительство этого гидроэнергетического комплекса на реке Требишница, одной из самых протяженных подземных артерий мира, так и не было завершено. Полвека назад здесь удалось реализовать лишь половину замысла, возведя систему "Нижние горизонты". Десятилетия спустя старые чертежи - вновь в фокусе внимания экспертов, возобновивших работы по второй части гидрокомплекса в районе Дабар; речь теперь идет о "Верхних горизонтах".

Это вызвало глубокое смятение в Хутово Блато, одном из важнейших водно-болотных заповедников в Европе. Парк стал домом для более чем 240 видов перелетных птиц, он внесен в Рамсарский список, обеспечивающий охрану водно-болотных резервов.

Зоран Мателяк возглавляет региональное подразделение пресноводных ресурсов Всемирного фонда дикой природы: "Из заповедника забирают воду для выработки электроэнергии, запасы воды, которые мы имеем сегодня - это лишь половина необходимого для поддержания этой чувствительной экосистемы. Это один из последних заповедников средиземноморских водно-болотных угодий, сегодня он под угрозой из-за работ, которые ведутся по линии проекта "Верхние горизонты". Если ничего не делать, зона вымрет через 30 лет".

Так ли это? Предварительные работы по проекту "Верхние горизонты" ведутся здесь, в районе Дабар. Сложная сеть каналов, туннелей, трубопроводов, искусственных озер и электростанцией обойдется примерно в 200 миллионов евро.

Прокладка туннелей в известняке - нелегкая работа. Желько Зубач, директор ГЭС, показывает и рассказывает: "Тут идет прокладка 12-километрового туннеля, основная функция которого - перегон воды из водосборника на электростанцию".

Стройка ведется в Республике Сербской, одном из государственных образований на территории Боснии Герцеговины. Euronews получил информацию о том, что местные политики вводят своих сторонников в компанию, управляющую строительством. Европейский банк реконструкции и развития отказался поддержать проект, отказались и профильные фирмы из России, Турции, Франции, Германии. Китайское представительство сохранилось.

Желько Зубач комментирует: "Очень важный, весомый аргумент в пользу "Верхних горизонтов" - это производство чистой энергии. В Боснии и Герцеговине много водных ресурсов. Чистая зеленая энергии - наша главная цель".

В свое время строительство "Верхних горизонтов" сорвалось из-за войны в бывшей Югославии. Позднее возникли проблемы с поиском финансирования. Сегодня в рамках проекта идут активные переговоры с потенциальными партнерами, в частности с Пекином. Если контракт будет подписан. строительство ГЭС может быть завершено в течение 4 лет.

Строительный менеджер Ненад Клачар анализирует особенности местности, где часть карстовых территорией используется фермерами: "Зимой, в течение шестимесячного сезона проливных дождей, это поле затоплено, вода поступает из разных источников, в том числе и подземных. Получается, что затопленные участки нельзя использовать для агронужд. Ситуация изменится, когда мы будем перенаправить воду".

Проект "Верхние горизонты" предполагает перераспределение воды в интересах гидроэлектростанций. До сих пор здешний карстовый ландшафт и известняк работали как губка, что поддержало сложнейшую систему подземных сообщающихся рек. Простой и прямой вопрос к директору ГЭС: "Вы перенаправляете воду из защищенных водно-болотных угодий?"

"Речь не идет о сборе у реки Неретвы, - утверждает Зубач. - Хутово Блато вообще к этой зоне водосбора не относится".

Экологи не согласны. Зоран Мателяк говорит, что между долиной и Хутово Блато есть подземные смычки. Закрытие естественных провалов в карстовых породах нарушит местную водно-болотную экосистему.

"У нас остался последний шанс спасти это фантастическое место, - поясняет эксперт. - Летом нам требуется пять кубометров воды в секунду. Теперь эти объемы воды - под угрозой из-за проекта "Верхние горизонты". Любая дополнительная утечка воды убьет это место".

Есть опасения, что даже знаменитая Буна может пострадать от "Верхних горизонтов". С 40 тысячами литров в секунду это - один из крупнейших источников в Европе, питающийся от подземных рек и каналов. Мы поговорили с местным жителем о "Верхних горизонтах".

Харис Юсупович убежден: "Для реки лучше, если "Верхние горизонты" строить не будут. Это лучше и для людей, но в первую очередь надо защитить реку".

Местные экологи на реке Неретва также борются с малой гидроинфраструктурой. Амир Варищича возмущен перераспределением десятков ручьев для питания сотен малых гидроэнергетических проектов, которые множатся в региона, как грибы. Беспилотник фиксирует последствия подобных вмешательств в природу: мы видим высохшее русло реки Кралюштица.

"Проблема - в двух гидроэлектростанциях. Они блокируют миграцию рыбы. Рыба не может теперь двигаться вверх. Свободное, естественное течение нарушено, так как вода направляется в трубы Рыбе, в частности, издавна водившейся тут форели, угрожает опасность из-за высохшего русла. Гидроэнергетическая компания высвобождает только десять процентов объема речной воды, блокируя течение, так рыба не может мигрировать на нерест", - поясняет Амир Варищича.

Когда жители деревни Парсовичи узнали, что их реке также угрожает опасность, они решили встать на ее защиту. Когда сюда прибыли машины, люди заблокировал подъездные пути. В результате региональный парламент распорядился запретить строительство малых электростанцией в этой зоне.

Фермер Амир Липовац рассказывает: "Мы не хотим отдавать нашу реку. Речная вода важна для ведения сельского хозяйства, для нашей общины: у нас 3-5 тысяч человек напрямую зависят от этой артерии. Борьба продолжается, мы готовы сражаться до конца, даже если придется умереть за нашу реку".

Осенью этого года в Боснии Герцеговине пройдут местные выборы. Учитывая отрицательный настрой общества по отношению к малым гидроэнергетический проектам, все больше политиков говорят им "нет". Однако смена интонации не влияет на масштабные стройки. Удастся ли экологам и местным жителям и здесь заставить власти прислушаться?