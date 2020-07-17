Коронавирус не сдается: жителей Барселоны призвали не выходить из дома

Вторая волна коронавируса и карантина уже реальность для миллионов европейцев. Чтобы остановить распространение инфекции, власти Каталонии призвали жителей провинции Барселона не выходить из дома без крайней необходимости в течение последующих 15 дней, не собираться группами более десяти человек, и не уезжать в загородные дома на выходные.

По словам официального представителя правительства Каталонии Меричель Будо, людям рекомендовали не перемещаться: "Мы просим об этом. Только от нас зависит, охватит ли инфекция весь регион".

Альба Вергес, глава департамента здравоохранения Каталонии: "Люди заражаются коронавирусом. Особенно это происходит во время общественных мероприятий, или семейных встреч. Поэтому наша задача - снизить социальную активность".

Власти подчеркивают, что важно соблюдать данные меры сейчас, это лучший способ избежать строгой изоляции. На фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом, в Каталонии введут ограничения на культурные и спортивные мероприятия, а также на работу музеев.