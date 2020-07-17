British Airways простилась с Boeing-747

Авиакомпания British Airways вывела из эксплуатации двухпалубный широкофюзеляжный самолет Boeing-747. Причина - резкое падение спроса на авиаперевозки вследствие пандемии коронавируса. Об этом заявил официальный представитель ведущего авиаперевозчика Соединенного Королевства.

В феврале этого года исполнительный директор British Airways Алекс Круз рассказал о решении авиакомпании отказаться от использования Boeing-747 к 2024 году. Но экономический кризис внес в эти планы коррективы. Нынешняя стратегия авиаперевозок основывается на эксплуатации таких современных, более экономичных самолетов, таких как Airbus A350 ("Эрбас" А350) и Boeing-787 Dreamliner.

Ранее сообщалось о том, что British Airways рассматривает возможность сокращения почти 30% из 42 тысяч своих сотрудников. На фоне пандемии в принудительный отпуск были отправлены 23 тысячи работников компании.