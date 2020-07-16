На Солнце жгут "костры"

На Солнце найдены "костры". НАСА и Европейское космическое агентство публикуют первый снимки, сделанные аппаратом "Солар Орбитер" с расстояния в 77 миллионов километров: это примерно полдороги до светила.

Небольшие, похожие на костры структуры обнаружены впервые. Учёные считают, что это миниатюрные подобия огромных протуберанцев.

Даниэль Мюллер, ЕКА:

"Это первые, пробные изображения. Для каких-либо научных выводов пока слишком рано. Мы лишь предполагаем, что эти 'костры' связаны с изменениями магнитного поля Солнца, с процессом, известным как магнитное пересоединение".

"Солар Орбитер" — совместный европейско-американский проект, он стартовал с мыса Канаверал в феврале. Предполагается, что он сможет проработать 9 лет. Аппарат оснащён десятком научных приборов и тяжёлой теплозащитой, которая позволит ему подойти к звезде на 40 миллионов километров — ближе, чем какой-либо другой спутник, изучавший Солнце.