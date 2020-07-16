Защитники обжалуют решение Мосгорсуда об аресте Сафронова в кассационном суде

Защитники обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова обжалуют решение о его аресте в кассационном суде. Руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов сообщил в четверг, что это произойдет "в ближайшее время".

Ранее Мосгорсуд в апелляционной инстанции признал законным арест Сафронова на два месяца, однако исключил из постановления пункт о его сотрудничестве с чешской разведкой, передает "Интерфакс". Павлов в разговоре с журналистами сообщил, что представленные в суде документы "точно не подтверждают, что Иван собрал какую-то информацию и передал эту информацию чешской разведке".

Адвокат добавил, что материалы уголовного дела также не содержат упоминаний о публикациях Сафронова, подчеркнув что все еще убежден, что уголовное дело связано с одной из статей, написанных его подзащитным в 2017 году.

13 июля Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене. Он находится под арестом в СИЗО "Лефортово". По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году и в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Следствие настаивает, что конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов отрицает свою вину, подчеркивая, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов писал материалы на тему оборонно-промышленного комплекса в газетах "Коммерсант" и "Ведомости". Следователь ФСБ заявил ТАСС, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова.