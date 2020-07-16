В России бушуют природные пожары

В Сибири, на Дальнем Востоке и на юге России идет борьба с огненной стихией. Сложная ситуация сложилась в Якутии, где за сутки лесные пожары разрослись более чем на 100 тысяч гектаров. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 167 очагов возгораний. К тушению огня привлечены около тысячи человек и 115 единиц техники. Ведется непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. В лесах Якутии (одном из самых пожароопасных регионов страны) 2 июля введен режим ЧС регионального характера.

Накануне в Башкирии огонь охватил лесной массив в Белорецком районе на площади 3 гектара. К месту пожара были направлены 27 единиц техники и 72 человека. В ближайшие дни по прогнозам синоптиков в Башкирии ожидаются кратковременные дожди и грозы. Аномальная жара, которая стоит здесь с 10 июля, постепенно будет спадать. К концу минувших суток в России действовало 197 лесных пожаров на площади более 43 тысяч гектаров.

Правительство выделит более 2 миллиардов 600 миллионов рублей для предоставления субвенций регионам на тушение лесных пожаров.