Ночные поезда, авиаперелёты как исключение: как видит новый мэр Лиона "зелёную" Европу?

Идет ли "зеленая революция" в Европе? Во Франции Грегори Дусе —первый избранный "зеленый" мэр такого большого города, как Лион, третьего по величине города Франции. Но он не единственный. Бордо, Страсбург, Пуатье — все эти французские города перешли в руки экологистов. "Зеленая" волна приходит на фоне серьезного экономического кризиса, в то время как глобальное потепление никогда не было настолько очевидным. Теперь зеленые должны доказать, что они могут менять ситуацию не только на местах, но, возможно, и в европейском масштабе.

В интервью каналу Euronews, чья штаб-квартира находится в Лионе, новый мэр-экологист рассказал, как можно изменить ситуацию в Европе, преображая города.

Гийом Пети, Euronews:

— В течение последних лет окружающая среда приобрела более широкое значение в глобальном масштабе, вместе с Парижским соглашением по климату в 2015 году и митингами за климат во всем мире в 2019 году. Сейчас планета переживает глобальный кризис здравоохранения. Мы много слышали о том, что пришло время сделать экономику более «зеленой». Но как совместить эти важные изменения, которые требуют времени, с насущной необходимостью восстановления экономики?

Грегори Дусе, мэр Лиона:

— "Зеленый переход" — это ответ на сегодняшний экономический кризис. Например, инвестиции в теплоизоляцию зданий приносят местную занятость. Это означает работу на стройке. Инвестирование в общественный транспорт означает работу для компаний. Это просто вопрос переориентации экономики. Многие бизнес-лидеры уже думают об этой стратегии, они уже начали «зеленый переход» или хотят приблизиться к нему. Мы, как политики, должны помогать им, выслушивать их и слышать их проблемы.

Гийом Пети, Euronews:

— Из-за COVID-19 Лион, как и многие европейские города, столкнулся с туристическим кризисом. Вы выступаете за "зеленое" возрождение. И вы предлагаете увеличить число ночных поездов, как это сделала Австрия. Нужно ли также сокращать авиасообщение?

Грегори Дусе, мэр Лиона:

— Конечно. В конечном счете, именно это и произойдет через несколько десятилетий. Полеты станут исключением. Вот к чему мы должны стремиться в нынешних условиях. Что мы делаем сегодня? Неужели нужно ждать 20-30 лет, чтобы однажды вынужденно сделать это, потому что температура поднимется настолько, что у нас больше не будет выбора? Нет, мы должны начать действовать уже сейчас. Именно поэтому я говорю, что переориентация туристического сектора на национальном и европейском уровнях — приоритетная задача. Цель, конечно, не в том, чтобы завтра запретить полеты в Лион. Цель состоит в том, чтобы постепенно сократить долю авиаперелетов и иметь стратегию, которая больше ориентирована на Европу.

Гийом Пети, Euronews:

— Есть другой проект, о котором спорят последние десятилетия: скоростная железная дорога Лион-Турин стоимостью 8 млрд евро. Вы считаете его ошибкой. Но не будет ли дороже сейчас остановить его?

Грегори Дусе, мэр Лиона:

—Речь идет о принятии важных решений в области инфраструктуры. Зачем вкладывать эти 8 млрд евро в проект, который дублирует уже существующуй? Тогда как сегодня вы видите, что в Лионе, вокруг него и даже по всей стране мы недостаточно инвестируем в грузоперевозки. Мы недостаточно инвестируем в развитие обычных поездов. Я имею в виду, что конкретно этот проект, эти инвестиции не позволят нам вкладывать средства там, где сегодня есть реальная потребность. Об этом я говорю. Это вопрос приоритетов.

Гийом Пети, Euronews:

— "Зеленая волна" не только локальное явление. Экологисты добились успеха на последних всеобщих выборах в Великобритании, в Финляндии, в Германии и Франции в целом. А в Австрии "зеленые" даже вошли в правительство. Как вы думаете, смогут ли крупные города повлиять на европейскую политику в долгосрочной перспективе?

Грегори Дусе, мэр Лиона:

— Я надеюсь, что это так. Существует два важных уровня, где мы можем изменить наше общество: первый — это местный уровень. Большие города должны стремиться быть ближе к народу. А второй — это европейский уровень. Где, как вы знаете, на сегодняшний день проделано много. Нам нужно весомое присутствие в Европейском парламенте. И с этим у нас уже все хорошо. Экологисты заняли значительное число евродепутатских кресел. Но также нам нужна сеть "зеленых" городов по всей Европе. К этому я стремлюсь. Те города, которые бы показывали во всем пример не только на национальном, но и на европейском уровне, которые бы указывали остальным, в каком направлении нужно двигаться. Именно этого мы и хотим: начать диалог, чтобы убедить Европейский cоюз в том, что государственные расходы должны быть инвестированы в высококачественную европейскую железнодорожную сеть.

Гийом Пети, Euronews:

— Сегодня проделанного недостаточно?

Грегори Дусе, мэр Лиона:

— Нет, недостаточно. А ведь это важно. Вопрос о ночных поездах подняли "зеленые", но у них нет необходимой поддержки со стороны европейских институтов.

Гийом Пети, Euronews:

— Чувствуете ли вы, что произошел переломный момент после достижения "Зеленой сделки", предложенной президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен?

Грегори Дусе, мэр Лиона:

— Осознание этого на европейском уровне, я считаю, еще не полное. Мы должны продолжать работать. Отсюда и важность того, что было сказано несколько минут назад. Важна как совместная работа евродепутатов, так и европейских городов, к которой я стремлюсь. Это позволит нам влиять на европейскую политику. Это позволило бы нам двигаться вперед, говоря: "Мы здесь и мы готовы. Посмотрите, что мы делаем в наших городах. Помогите нам двигаться дальше и быть подготовленными. Помогите нам стать более устойчивыми, более сильными перед лицом различных кризисов в будущем".

Гийом Пети, Euronews:

— С этим кризисом мы осознали зависимость нашей промышленности от других стран, к примеру, от Китая. В вашей предвыборной программе мы упомянули о "сверхзависимости от глобализированной системы", которая разрушает окружающую среду. Означает ли это, что Европа зашла слишком далеко, что мы должны вернуться назад, чтобы сделать местный уровень преобладающим?

Грегори Дусе, мэр Лиона:

— Вопрос не в том, чтобы вернуться назад, а в том, чтобы установить новый курс. Прошлое не было золотым веком, периодом, когда все было прекрасно. Но дело не в этом. Сегодня наши экономики должны быть более привязаны к своим территориям, менее зависимы от экономических игроков в другом полушарии. Прежде всего, мы должны вернуть все наши продукты оттуда, потому что это связано с массивной и загрязняющей углеродом природу транспортной промышленностью. И да, конечно, мы увидели зависимость от других стран с этим глобальным кризисом COVID-19. Нам нужно быть более устойчивыми к подобным ударам, чтобы быть в состоянии противостоять различным кризисам.

Гийом Пети, Euronews:

— У Франции новый премьер-министр, новое правительство, которое считают ориентированным на правое крыло. Через два года нас ждут президентские выборы. Считаете ли вы, что вопрос окружающей среды действительно в приоритете у Эммануэля Макрона?

Грегори Дусе, мэр Лиона:

— Мы неоднократно видели, как президент выступал с речами по этому поводу. Пару лет назад он сказал: "Сделаем нашу планету снова великой". Но это не то, что нам нужно сегодня. Нам нужны конкретные действия. У нас были обещания и пламенные речи с 2002 года. Вспомните речь бывшего президента Франции Жака Ширака. Он сказал: "Дом горит, а мы смотрим в другую сторону". Это было в 2002 году. Сейчас — 2020 год. Восемнадцать лет подобных речей. Это не то, что нам нужно. Нам нужны конкретные действия. Нам нужно инвестировать в наши города. Мы должны инвестировать в общественный и "зеленый" альтернативный транспорт. Мы должны трансформировать наши города, но мы также должны трансформировать нашу страну.