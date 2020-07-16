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Болгария

Политический кризис в Болгарии

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 Ирина Шелудкова
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Акция протеста в Болгарии
Акция протеста в Болгарии   -   Авторское право  Valentina Petrova/AP
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Политическая напряженность в Болгарии усиливается: предложение оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) о вотуме недоверия правительству будет рассмотрено 20 июля на внеочередном заседании парламента. Причиной уже пятого по счету за последние три года вотум указывается коррупция в органах власти.

Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова заявила: "Единственный выход из этой ситуации, единственное условие стабильности, безопасности и процветания — отставка кабинета министров, чтобы умные, компетентные и честные люди смогли взять на себя управление страной. Мы не будем участвовать ни в каких соглашениях".

На этом фоне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отложил ранее принятое решение отправить в отставку министра финансов, министра внутренних дел и министра экономики. Накануне он заявил: "В такой ситуация нужна консолидация, у меня на этот счет есть идеи. Пока меня останавливает тот факт, что в пятницу и субботу запланированы встреча с Европейским советом. Нам уже удалось добиться большей финансовой помощи Болгарии, теперь нужно будет объяснить подробно необходимость этих средств".

В Болгарии уже неделю продолжаются антиправительственные протесты, начавшиеся после того как прокуратура арестовала двух высокопоставленных сотрудников президентской администрации. По оценкам наблюдателей, это один из этапов политического противостояния президенту Румену Радеву.

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