Москва без москвичей: какой была столица во время карантина?

Какой была Москва во время карантина, без людей и машин? Увидеть то, что было скрыто от глаз москвичей в эти два месяца, можно будет на выставке “Великая пустота”. Автор снимков - лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев, работающий с New York Times, “Сноб”, Paris Match, Stern, Le Figaro Magazine.
В объектив Пономарева попали отель “Метрополь”, парк “Зарядье”, Новый Арбат, Пушкинская площадь и другие знаковые объекты столицы. Всего на выставке представлены 45 фотографий.
“Я хотел сделать главным героем своих съемок сам город, здания, парки, барельефы, ленты пустых дорог. Я вдруг понял, что те декорации, которые раньше были на втором плане, сейчас стали главными действующими лицами”.
При этом Пономарев делает оговорку: возможно, ему происходящее не казалось апокалипсисом, потому что он не раз снимал войны, но “для большинства людей это, наверное, было шоком”.
Для того, чтобы запечатлеть пустую Москву, фотографу пришлось разбираться с бюрократическими вопросами: например, нужно было получать разрешения от владельцев зданий, откуда Пономарев хотел снимать, и далеко не все шли ему навстречу. А один раз на фотографа набросилась стая селезней.
“Когда я снимал в парке, я оказался очень близко к гнезду, где у них были птенцы. И вот они летали вокруг меня, а потом просто грохнулись на голову”.
"Чтобы сфотографировать Пушкина со спины, мне пришлось познакомиться с реставраторами из Комитета по архитектуре и градостроительству, чтобы, когда они будут мыть памятник, они подняли меня на люльке, и я смог сфотографировать пустую улицу на фоне Пушкина”.
Выставка Сергея Пономарева пройдет с 17 июля по 23 августа в Музее Москвы. По соображениям безопасности прийти можно будет только по предварительной записи. И, конечно, с собой должны быть маска и перчатки.