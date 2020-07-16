Италия: споры о деньгах Европейского фонда восстановления

Италия должна стать главным бенефициаром Европейского фонда восстановления объёмом в 750 миллиардов как наиболее пострадавшая от эпидемии коронавируса страна. В связи с этим две главные темы для обсуждения - среди государств-членов ЕС и депутатов итальянского парламента - на что именно пойдут деньги, кто и как будет осуществлять контроль за их выделением.

Итальянские специалисты напоминают, что экономическая ситуация в стране еще до возникновения эпидемии была непростой: "Италия - единственная, кто прошёл путь от донора до бенефициара. Так что с этой точки зрения она уже выиграла битву. На мой взгляд, Италия должна получить все эти средства, поскольку отчаянно нуждается в них", - говорит Вероника де Романис, профессор экономики римского университета Луис.

В преддверие саммита ЕС мнения ведущих политических партий Италии разделились: в противовес "Движению 5 звезд" Демократическая партия считает, что Италия должна воспользоваться всеми финансовыми инструментами, предложенными Евросоюзом. При этом здесь обеспокоены инициативой председателя Евросовета Шарля Мишеля предоставить финансовую помощь какой-либо одной стране, использующей мажоритарную систему голосования".

"Мы хотим, чтобы правительство потребовало от Еврокомиссии, в соответствии с первоначальным предложением, оценить реализацию национальных реформ, чтобы затем получить доступ к европейскому финансированию", - говорит депутат от Демократической партии Пьеро де Лука.

Больше других возможностью введения Брюсселем новых финансовых и фискальных правил недовольно "Движение 5 звезд": "Главный приоритет Италии - добиться ясности. Мы не хотим слепо говорить "да" или "нет" тому или иному финансовому инструменту ЕС. Убеждён, что все опасаются углубления кризиса и повышения социальной напряжённости. В таких условиях мы не можем думать о плане жёсткой экономии, как это произошло в 2008 году", - заявил Манлио ди Стефано, замминистра иностранных дел Италии.

"С начала июля Германия стала председателем Евросоюза и, несмотря на срочность этих мер, Ангела Меркель заявила, что потребуется время на достижение соглашения по Европейскому фонду восстановления, поскольку коронавирусный кризис по-разному сказался на экономиках государств-членов, и разногласия остаются", - передаёт из Рима наш специальный корреспондент Джорджия Орланди.