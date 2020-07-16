Плотина раздора

Строящаяся в Эфиопии на Голубом Ниле плотина "Возрождение" заполняется водой. Это, как утверждают специалисты, видно на спутниковых снимках. Судан и Египет опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС, в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам в их странах. Накануне Каир запросил у правительства Эфиопии оперативных официальных разъяснений по этому вопросу.

Ахмед Солиман, научный сотрудник, Chatam House's Africa programme: "Эфиопия заявляет, что намерена использовать воду не для орошения, а в основном для проиводства электроэнергии, с целью в дальнейшем стать крупнейшим на континенте экспортером энергетических ресурсов. В свою очередь Египет, с постоянно растущим населением уже превышающим сто миллионов человек, говорит о своих исторических правах на воды Нила, который обеспечивает 90% потребности государства в водных ресурсах."

Проект "Возрождение" стартовал в 2011 году. Его стоимость превышает 4,6 миллиардов долларов. Эфиопия, Судан и Египет пытаются достичь договоренности по срокам и объемам заполнения и правилам эксплуатации плотины. Но пока не пришли к компромиссу.