Задержания в Минске: "Мы хотим честных выборов"

В среду вечером возле Центризбиркома в столице Беларуси граждане республики выстроились выстроились в очередь, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатов в президенты, речь идет о Викторе Бабарико и Валерии Цепкало. К пяти вечера цепочка растянулась на два километра.

По окончании рабочего дня ЦИК люди начали расходиться.

Среди тех, кто пришел подать жалобу, была и Жанна Мякиш.

Жанна говорит: "Мы решили присоединиться к согражданам, потому что мы понимаем: происходящее в нашей стране незаконно. Мы хотим, чтобы власть услышала людей. И мы хотим честных выборов".

У здания ЦИК был и координатор группы ByCovid19 Андрей Стрижак: "Люди пришли, люди не боятся, несмотря на то, что вчера тут были очень жесткие задержания. Люди больше не испытывают страх, они пришли, чтобы подать жалобу, отстояв в очереди. Никто ничего не нарушает, мы действуем в рамках существующего законодательства".

Задержания тех, кто пришел к ЦИК, начались примерно в семь вечера по местному времени. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что таких набралось больше полутора десятков человек.

По словам главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, эти акции "организованы и спланированы" штабами политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента. Об этом она заявила агентству РИА новости.