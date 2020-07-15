Бэнкси: крысы против коронавируса

Серия новых работ известного британского уличного художника Бэкнси просуществовала лишь сутки и осталась лишь в видеозаписи.

В течение нескольких дней художник, притворившись проводящим дезинфекцию сотрудником лондонской подземки, работал прямо в вагонах метро. Героями его граффити на дверях и стенах вагонов стали крысы, а темой - карантинные меры, в частности, ношение масок.

Грызуны, изображённые Бэнкси, чихали на стёкла, прикрывались масками или спускались на них, как на парашютах. Краску художник приносил в баллонах под видом антисептика, а граффити наносил при помощи трафаретов. В сопроводительных записях под риснуками он призывал жителей британской столицы носить маски для предотвращения распространения инфекции.

Но в управлении лондонским метрополитеном такой способ самовыражения не оценили. Граффити были смыты, а художнику посоветовали использовать более подходящее место для экспозиции своих работ.