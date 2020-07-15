Вашингтон вводит новые санкции против Пекина

Дональд Трамп сообщил, что подписал два документа, оба касаются Китая.

Первый - закон о новых санкциях против КНР в связи с ее действиями в отношении Гонконга, второй - указ об отмене экономических преференций США для этого административного района Поднебесной.

Президент США объявил, что "для Гонконга этим указом отменяются все преимущества, которыми он до этого пользовался - к этой территории мы будет относиться как и ко всему остальному Китаю, включая запрет на экспорт технологий двойного назначения. Плюс мы вводим ввозные пошлины, это решение не имеет прецедентов в истории наших отношений".

Указ также "блокирует права собственности граждан", которые, по версии Вашингтона, были "причастны к задержанию или заключению под стражу лиц" в рамках закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В ответ последовала реакция внешнеполитического ведомства КНР: Пекин заявил, что введет аналогичные меры в отношении граждан и организаций США в связи с вступлением в силу американских документов, и подчеркнул, что расценивает случившееся как "давление на Китай".